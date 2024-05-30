В Иннополисе появится майнинговая ферма за 100 млн долларов

В Татарстане планируют построить крупнейшую в России ферму для майнинга криптовалют. В ее создание предполагается вложить примерно 100 млн долларов. Об этом на Kazan Cryptoforum рассказал курирующий развитие города Иннополиса заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Сегодня на территории Иннополиса реализуется крупнейший в стране проект — строительство и создание майнинговой инфраструктуры на 3 экзахеш в секунду (речь идет о хешрейте — вычислительной мощности оборудования по добыче криптовалюты — прим. Т-и) стоимостью около 100 млн долларов», — сообщил вице-премьер республики.

Шайхутдинов также уточнил, что в Татарстане для развития регионального оператора по майнингу и трансфера личных расчетов создана рабочая группа.