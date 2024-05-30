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В Иннополисе появится майнинговая ферма за 100 млн долларов
В Татарстане планируют построить крупнейшую в России ферму для майнинга криптовалют. В ее создание предполагается вложить примерно 100 млн долларов. Об этом на Kazan Cryptoforum рассказал курирующий развитие города Иннополиса заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.
«Сегодня на территории Иннополиса реализуется крупнейший в стране проект — строительство и создание майнинговой инфраструктуры на 3 экзахеш в секунду (речь идет о хешрейте — вычислительной мощности оборудования по добыче криптовалюты — прим. Т-и) стоимостью около 100 млн долларов», — сообщил вице-премьер республики.
Шайхутдинов также уточнил, что в Татарстане для развития регионального оператора по майнингу и трансфера личных расчетов создана рабочая группа.
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