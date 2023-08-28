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Общество 28 августа 2023 12:37

В Иннополисе появится церковь после обращения местных жителей в Казанскую епархию

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Жители Иннополиса попросили Казанскую епархию построить храм, сейчас в городе ищут подходящий земельный участок для этих целей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Казанской епархии.

В апреле этого года митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил Иннополис и встретился с жителями и мэром города Русланом Шагалеевым. Вместе они обсудили перспективы строительства в Иннополисе православной церкви. Специалисты подготовили несколько эскизных проектов.

После того, как в городе определятся с земельным участком, в Казанской епархии смогут назвать примерные сроки возведения храма.

#Религия #иннополис #Казанская епархия
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