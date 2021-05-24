В Иннополисе появилась юбилейная аллея в честь 30-летия ЛУКОЙЛа

Более сотни саженцев сосен и спиреи было высажено у входа в здание университета Иннополис по инициативе Российской инновационной топливно-энергетической компании (ООО «РИТЭК», входит в группу «ЛУКОЙЛ») и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». В акции приняли участие сотрудники Компании, жители города, студенты и волонтеры.

В акции приняли участие сотрудники Компании, жители города, студенты и волонтеры.

Подобные мероприятия прошли в нескольких регионах. Так, почти одновременно новые аллеи, дополненные уникальными арт-объектами и зонами отдыха, появились в Волгограде и Самаре.

«Для компании «ЛУКОЙЛ», под брендом которой работает наше инновационное предприятие, одним из приоритетных направлений является социальное развитие в регионах и забота о природе. Озеленение территорий, сохранение окружающей среды, повышение экологической грамотности и культуры сегодня приобрели особый смысл», - такими словами дал старт акции Генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев. - Спасибо руководству Татарстана за конструктивную совместную работу, благодаря которой нам удается реализовывать масштабные экологические и социальные проекты».

Ренат Нургалиев отметил, что социальное развитие в регионах присутствия и забота о природе являются принципиально важными вопросами.

Вклад ООО «РИТЭК» в развитие республики подчеркнул первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов. «С 2010 года предприятие реализует Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». За 11 лет рассмотрено более 7 тысяч заявок, более 1,5 тысячи инициатив поддержано. В 2019 году за столь плодотворный труд РИТЭК был удостоен, в частности, награды «Эколидер», что является довольно значимым событием», - добавил он.

По словам первого замминистра, существенную поддержку предприятие ока-зывает в реализации ряда других крупных экологических проектов, в том числе национального проекта «Экология», федерального проекта «Оздоров-ление Волги», зарыблении водоемов и очищении Нижнекамского водохрани-лища.

Мэр города Руслан Шагалеев поблагодарил нефтяников за столь значимую инициативу. По его словам, Иннополис часто сталкивается с разными проблемами - зимой засыпает снегом, а осенью и весной дуют сильнейшие ветра.

Всего было высажено более сотни саженцев сосен и спиреи.

«Высадка сосен сегодня уже через три-четыре года позволит создать уютные условия для местных жителей. В зимний период они защитят от обильных снегопадов, а осенью и весной - от ветра, - отметил Руслан Шагалеев. - Это очень хорошо, что компания, которая занимается добычей полезных ископаемых, уделяет большое внимание экологической составляющей. В регионе необходимо обновлять лесной фонд, высаживать деревья».

В акции ЛУКОЙЛа приняли участие не только сотрудники компании, но и местные жители, а также студенты. Для некоторых из них посаженное дерево оказалось первым в жизни.

Игорь Бекетов убеждён, что по новой аллее будет гулять еще не одно поколение жителей Иннополиса.

«Среди вас много тех, кто активно участвует в волонтерском движении, социально значимых проектах, а это свидетельствует о высоком уровне развития гражданского общества, - отметил Генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов. - И я горд, что фонд вносит свой вклад в эту работу: оказывает помощь детским домам, интернатам, реализует программу «Иллюстрированные книжки для слепых и слабовидящих детей», поддерживает культурное наследие через помощь музеям, творческим коллективам и религиозным учреждениям. Убежден, что и в дальнейшем Татарстан будет ощущать нашу заботу и поддержку. И пусть под сенью сосен, которые мы посадили в юбилейный год Компании, прогуливается еще не одно поколение жителей Иннополиса!».

Скамейки оборудованы универсальными зарядными станциями, оснащенными солнечными батареями и USB-разъемами.

Новая аллея стала частью территории общественного пространства, включающей зону для работы и отдыха. Вечнозеленые деревья и кустарники дополнили скамейки с универсальными зарядными станциями, оснащенными солнечными батареями и USB-разъемами. Теперь жители и гости Наукограда смогут погреться на солнышке и подзарядить смартфон, планшет или плеер. Просто, быстро и экологично!

Фото Максима Каримова