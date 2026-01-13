В Иннополисе после ремонта открылась детская поликлиника

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Иннополисе после капитального ремонта открыли детскую поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Все работы финансировались из средств республиканского бюджета. В отремонтированных помещениях общей площадью более 200 квадратных метров стало больше врачебных и процедурных кабинетов, а также появился отдельный въезд для машин неотложной помощи.

«Сегодня мы видим завершение работ по реновации медицинского центра Иннополиса в части детского блока. Расширились возможности, и мы надеемся, что количество детей в Иннополисе будет расти!» – сказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Поликлиника уже обслуживает свыше 1,5 тысячи детей, и эта цифра постоянно увеличивается. В штате работают два педиатра и две медсестры, прием узкоспециализированных врачей также организовывается на регулярной основе.