В Иннополисе подвели итоги третьего всероссийского чемпионата по ИИ «Цифровой прорыв»

В Иннополисе подвели итоги третьего всероссийского чемпионата «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Победители и призеры разделили между собой призовой фонд в 3 млн рублей, передает пресс-служба Правительства РТ.

Конкурс проходил в течение месяца — с 26 октября по 25 ноября. В нем приняли участие более 1,7 тыс. IT-разработчиков из 76 российских регионов.

«Тематика чемпионата определяет будущую конкурентоспособность нашей страны. Каждое государство, которое стремится к успешному, перспективному и независимому развитию, связывает свою экономику с ИИ-технологиями», — сказал на церемонии закрытия вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

В рамках чемпионата участники решали три задачи: для АО «Почта России» необходимо было создать модель предсказания потери почтовых отправлений, для Университета Иннополис — разработать алгоритм для классификации агрокультур на основе изменения показателя вегетационных индексов в процессе роста растений, для аэропорта Шереметьево — создать концепцию работы с большими данными, чтобы спрогнозировать количество и расположение посетителей в аэропорту в зависимости от времени и направления вылета.

В топ-3 по итогам задачи АО «Почта России» вошли Тимур Ионов (Москва), Драстамат Казанчян (Московская область) и Арина Жук (Санкт-Петербург).

В топ-3 по итогам задачи Университета Иннополис вошли Алексей Тихонов (Московская область), Дмитрий Васькин (Москва) и Александр Дудин (Кировская область).

В конкурсе на третью задачу в тройку вошли Игорь Дробященко и Инна Бобылина (Москва), Виктор Пермяков (Свердловская область).