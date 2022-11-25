Почти 35 тыс. преподавателей вузов обучились новым цифровым специальностям в Иннополисе

За время работы опорно-образовательного и единого учебно-методологического центра Университета Иннополис обучение по новым цифровым специальностям прошли порядка 35 тыс. преподавателей вузов со всей страны. Об этом на форуме Digital Innopolis days рассказал заместитель министра цифрового развития, связей и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.

«Уже сейчас в Иннополисе подготовили почти 35 тыс. человек. Но главное, что была создана образовательная инфраструктура, которая может быть донастроена под задачи индустриальных центров компетенций. Университетом Иннополис создано восемь крупных хабов в крупных городах страны», – заявил спикер.

По его словам, дальнейшим шагом по программе повышения квалификации преподавателей колледжей и вузов страны должен стать дополнительный анализ основных потребностей индустриальных центров компетенций. Также важно оценить результаты с точки зрения работы преподавателей и перезапустить всю программу после Нового года.