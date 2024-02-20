В Иннополисе открылся магазин фермерской и халяль-продукции

Сегодня, 20 февраля, в Иннополисе состоится официальное открытие магазина фермерских и халяль-продуктов «Мое, родное». Полноформатная площадка появилась в городе благодаря финансовой поддержке Фонда развития предпринимательства Татарстана.

С 2021 года в Верхнеуслонском районе Татарстана развивается новое направление — выращивание плодово-ягодных культур и их переработка. Местное предприятие выпускает натуральные пастилу, фруктовые снеки и является единственным в мире производителем натуральных десертов по технологии «Татлы». Продукция получила свидетельство на соответствие стандартам халяль.

Участие в различных сельхозвыставках показало интерес к данной продукции. Поэтому было принято решение создать полноформатный магазин, в котором бы продавались фермерские и халяль-продукты.

В новом магазине будут представлены продукты, произведенные не только татарстанскими фермерами, но и в других регионах. Здесь также действует кафе, в котором представлены натуральные фермерские соки, лимонады, коктейли, кофе и множество видов чая, национальная татарская выпечка и десерты.

Помимо этого, здесь представлена сувенирная продукция, так как Иннополис является одним из наиболее посещаемых туристических объектов республики.