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В Иннополисе открылся магазин фермерской и халяль-продукции
Сегодня, 20 февраля, в Иннополисе состоится официальное открытие магазина фермерских и халяль-продуктов «Мое, родное». Полноформатная площадка появилась в городе благодаря финансовой поддержке Фонда развития предпринимательства Татарстана.
С 2021 года в Верхнеуслонском районе Татарстана развивается новое направление — выращивание плодово-ягодных культур и их переработка. Местное предприятие выпускает натуральные пастилу, фруктовые снеки и является единственным в мире производителем натуральных десертов по технологии «Татлы». Продукция получила свидетельство на соответствие стандартам халяль.
Участие в различных сельхозвыставках показало интерес к данной продукции. Поэтому было принято решение создать полноформатный магазин, в котором бы продавались фермерские и халяль-продукты.
В новом магазине будут представлены продукты, произведенные не только татарстанскими фермерами, но и в других регионах. Здесь также действует кафе, в котором представлены натуральные фермерские соки, лимонады, коктейли, кофе и множество видов чая, национальная татарская выпечка и десерты.
Помимо этого, здесь представлена сувенирная продукция, так как Иннополис является одним из наиболее посещаемых туристических объектов республики.
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