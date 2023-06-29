«Без комиссии и ограничений»: в Иннополисе обсудили внедрение цифрового рубля в России

Сегодня в Иннополисе стартовал кейс-чемпионат FINOPOLIS.365, направленный на популяризацию финтеха в молодежной среде и разработку уникальных инновационных финтех-проектов.

Мероприятие открылось вводной лекцией первого заместителя Председателя Банка России Ольги Скоробогатовой. Она подробно рассказала о внедрении цифрового рубля — «третьей формы нашей национальной валюты и неотъемлемой части нашего суверенитета».

«Сейчас у нас есть наличный рубль и безналичный рубль (средства на счетах в банках). В чем минус безналичных денег: когда мы держим свои средства на счетах, мы зависим от тарифов и условий банка. У каждого банка свои комиссии и ограничения на переводы, хотя это ваши средства и вы могли бы ими пользоваться свободно. Но для банков это бизнес, на котором они зарабатывают (излишне много, на наш взгляд)», – пояснила Скоробогатова.

Цифровой рубль будет работать по другому принципу: граждане смогут открывать кошельки на платформе ЦБ, а не в банках, и проводить операции по нулевым тарифам, без комиссии и ограничений. Это будет обычное средство для платежей, на которое не планируют начислять проценты, принимать на депозиты или выдавать кредиты.

Зампред ЦБ РФ особенно подчеркнула, что никто не заставит граждан пользоваться цифровым рублем, другие виды национальной валюты также не отменят. Человек сам будет выбирать, чем ему удобно платить в той или иной ситуации.

«Мы, как Банк России, за полтора года прошли путь от прототипа до промышленной платформы. В мае этого года мы ее полностью завершили. Сейчас 13 банков, находящихся в пилотной группе, ожидают принятия закона. Думаю, он будет принят в весеннюю сессию», – добавила Скоробогатова.

Она также уточнила, что если закон будет принят, уже в августе ЦБ запустит пилот в режиме friends&family, когда список сотрудников из 13 банков будет определен, и на ограниченном количестве операций с определенными ограничениями по сумме будут тестироваться открытие и пополнение кошельков, переводы между физлицами, а также оплата товаров и услуг. В перспективе ЦБ РФ планирует создать режим, когда человек сможет расплачиваться в магазинах или аптеках цифровыми рублями в режиме офлайн.