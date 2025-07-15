В Иннополисе обсудили роль молодежи в развитии страны на площадке «ПолитЗавод»

Фото: Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

В Иннополисе, на базе технопарка имени А.С. Попова, прошла масштабная панельная дискуссия на тему «Молодёжь как двигатель развития современной России». Мероприятие состоялось в рамках проекта «ПолитЗавод», инициированного «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке партии «Единая Россия».

Дискуссия объединила 150 молодых участников со всех уголков Татарстана — активистов, будущих управленцев и общественников. Среди приглашённых спикеров — заместитель председателя Госсовета РТ, замсекретаря регионального отделения «Единой России» Юрий Камалтынов, сенатор Александр Терентьев, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, Герой России Расим Баксиков, а также руководители муниципалитетов и федеральные представители.

Фото: © Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Главными темами встречи стали развитие патриотизма, вовлечение молодёжи в политические и общественные процессы, наставничество и лидерство. Глава ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Антон Демидов отметил, что «ПолитЗавод» нацелен на выявление и поддержку самых инициативных молодых людей со всей страны. По его словам, участники проекта смогут не только пройти обучение, но и получить реальные возможности для старта политической или общественной карьеры.

Сегодня, в преддверии больших выборов, нам нужны молодые технологи, SMM-специалисты, дебатёры — те, кто будет двигать политическую повестку вперёд, — подчеркнул Демидов. Он также напомнил об участии молодогвардейцев в гуманитарных миссиях и спецоперациях, что укрепляет их авторитет среди сверстников.

Фото: © Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Юрий Камалтынов, обращаясь к участникам, отметил важность подобных проектов: «ПолитЗавод» — это не просто образовательная программа. Это реальная стартовая площадка, которая уже помогла многим ребятам стать депутатами, лидерами общественных объединений, успешными управленцами. Такие проекты сегодня особенно нужны, ведь они дают молодёжи возможность раскрыть потенциал и почувствовать уверенность в собственных силах.

Сенатор Александр Терентьев в свою очередь назвал «ПолитЗавод» одним из лучших примеров работы с молодежью в республике, отметив поддержку традиционных ценностей, патриотизма и верности своей истории как ключевые ориентиры проекта. У Татарстана есть все шансы стать регионом, где будет сформирована новая политическая элита страны, — добавил он.

Фото: © Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России»

Министр по делам молодежи Ринат Садыков напомнил, что «ПолитЗавод» в республике успешно реализуется более двух десятилетий, ежегодно привлекая сотни молодых людей. В этом году интерес к проекту особенно высок — на участие поступило более 550 заявок, из которых 200 кандидатов прошли отбор.

Проект включает обучение по четырём направлениям: организация предвыборных кампаний, публичные выступления, управление общественными проектами и цифровой политический маркетинг. Лучшие участники получат возможность пройти стажировки в органах власти, стать помощниками депутатов и включиться в работу политических структур.

Это действительно важный и нужный проект, — подытожил Камалтынов. Он не только даёт знания, но и помогает формировать новое поколение лидеров, готовых брать на себя ответственность за будущее страны.