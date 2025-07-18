В Иннополисе обсудили развитие промышленной робототехники и федеральные меры поддержки

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Депутат Госдумы, федеральный координатор проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина провела в Иннополисе заседание рабочей группы, посвящённое реализации госпрограмм в промышленной сфере и привлечению федеральных инвестиций в экономику Татарстана.

Одним из ключевых итогов встречи стало обсуждение субсидии в размере 1,85 млрд рублей, которую получил Университет Иннополис для создания Центров развития промышленной робототехники в рамках федерального проекта по автоматизации производства.

«До 2030 года мы должны кратно увеличить количество промышленных роботов — с 29 до 145 на каждые 10 тысяч рабочих мест. Это позволит не только повысить производительность труда, но и решить проблему нехватки квалифицированных кадров», — пояснила Альфия Когогина.

Центр в Иннополисе станет основным координационным звеном для аналогичных площадок по всей стране. Здесь уже ведутся разработки в сфере НИОКР, создаются технологии и патенты, направленные на цифровизацию и автоматизацию российских производств.

По словам первого замминистра промышленности и торговли РТ Родиона Карпова, Иннополис станет базовой площадкой для подготовки специалистов и интеграции высоких технологий в промышленность. Он отметил важность синергии между университетами, колледжами и промышленными компаниями.

Особое внимание на встрече уделили кооперации с крупными корпорациями. Представитель инжинирингового концерна «Титан-2» (входит в структуру «Росатома») Сергей Медведев подчеркнул практическую значимость технологических наработок Иннополиса для реальных строительных объектов атомной отрасли.

«Нам важно как можно быстрее применять эти решения в нашей деятельности. Интеграция науки и производства поможет оперативно решать кадровые и технологические задачи», — отметил он.

Участники совещания сошлись во мнении, что дальнейшее развитие промышленной робототехники невозможно без тесного взаимодействия науки, бизнеса и государства.