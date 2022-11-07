В Иннополисе оборудуют остановочную площадку возле центра имени А.С. Попова

В Иннополисе до конца года обустроят площадку и дорожки из брусчатки для высадки пассажиров возле Административного делового центра имени А.С. Попова. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Для обустройства территории установят соответствующий дорожный знак, а также высадят 10 сосен высотой до 5 метров.

Заказчиком выступило муниципальное казенное учреждение «Исполнительный комитет города Иннополис». Заявки принимаются до 11 ноября. Торги назначены на 15 ноября.

Начальная (максимальная) цена контракта 470 тыс. 401,20 рубля. Срок исполнения 14 дней с момента подписания договора.