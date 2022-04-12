В Иннополисе не наблюдается оттока иностранных IT-компаний из-за санкций

Западные санкции не привели к массовому уходу иностранных компаний из Иннополиса. Об этом журналистам рассказал Премьер-министр Татарстана Роман Шайхутдинов.

«Мы не наблюдаем резкого оттока. Мы видим, что компании находятся в состоянии консолидации. Сейчас многие, кто уехал, рассматривают возможность вернуться. В стране звучат цифры от 50 до 70 тыс. IT-специалистов, которые уехали в зарубежные страны», — сказал он.

По его словам, наиболее высокая миграция в стране наблюдалась среди IT-специалистов, работающих в удаленных центрах разработки западных компаний.

«В Иннополисе работает около 320 компаний, 125 резидентов, 45 партнеров и порядка 150 стартапов. У нас есть несколько компаний с участием иностранного капитала, которые в настоящий момент притормозили планы по расширению. Но сказать о том, что у нас есть массовый отток, мы не можем», — заключил он.