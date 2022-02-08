В Иннополисе могут появиться платформа для гейминга и маркетплейс охраняемых парковок

В особой экономической зоне «Иннополис» могут появиться десять новых стартапов, включая проекты по созданию платформы для гейминга и маркетплейса охраняемых парковок. Новые инициативы сегодня на своем 15-м заседании обсудил экспертный совет под председательством заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Республика Татарстан приветствует всех молодых предпринимателей, которые приходят к нам с интересными предложениями. В свою очередь Иннополис в лице особой экономической зоны готов оказать всяческую поддержку по продвижению технологических идей и содержательных кейсов!» — подчеркнул на заседании Роман Шайхутдинов.

В частности, фирма «Динамика» представила сервис для компаний из сферы недвижимости, который оценивает ликвидность квартир и помогает застройщикам внедрять динамическое ценообразование и эффективно управлять спросом. Другая связанная со строительством инициатива — платформа StereoSharing, позволяющая ускорить заключение смарт-контрактов и сократить инвестиционно-строительный цикл инфраструктурных проектов.

В свою очередь команда Help Resource разработала платформу по найму и управлению линейным персоналом для складского, производственного и торгового аутсорсинга, а Era Platform — решение для автоматизации контакт-центров, включающее конструктор информационных систем, корпоративную телефонию и модуль статистики и отчетности.

Киберспортивный оператор Ooogr создал платформу для соревновательного гейминга. Благодаря ей можно провести платный турнир, найти нужных игроков в команду с учетом их уровня и интересов. Фирма Blackbird намерена развивать проект распределенной платформы массовой доставки, обработки и хранения цифрового видео.

Представленная на заседании экспертного совета платформа для онлайн-шопинга Salecatcher помогает покупателям выбрать вещи точно по размеру и найти товар с максимальной скидкой. Маркетплейс же охраняемых парковок reSpace призван повысить эффективность использования городского пространства.

Кроме того, был презентован проект по подбору психолога «БрейнБилд». Он должен помогать в проведении консультаций в любом месте, продюсировать психологов и способствовать развитию их карьеры. Помимо этого, в Иннополис может прийти онлайн-учреждение для подготовки к ЕГЭ «Новая школа». За три года оно подготовило 15 тыс. учащихся, их результаты выше общероссийских на 31%.

Результаты отбора станут известны на днях. Получившим статус стартапа командам ОЭЗ «Иннополис» предоставит особый налоговый режим по УСН в размере 1%, размещение в технопарках по льготному тарифу, кадровую поддержку, доступ к пакету бонусов на 1 млн рублей для успешного старта и развития проекта, а также выход на сообщество инвесторов и содействие в привлечении венчурных инвестиций.