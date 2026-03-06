В Иннополисе к 2040 году планируют построить скоростную трамвайную линию и пристань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К 2040 году в Иннополисе намерены проложить скоростную трамвайную линию, создать подвесную канатную дорогу и построить пристань. Это следует из генерального плана города-спутника Казани, который пока проходит антикоррупционную экспертизу.

Длина скоростной трамвайной линии составит 7,96 километра, а подвесной канатной дороги – 1,71 километра. Последняя будет использоваться для спуска на берег реки Свияги в западной части города. Там же, рядом с Петропавловской слободой, должна разместиться и пристань.

Кроме того, в рамках развития транспортной инфраструктуры Иннополиса планируется возвести 26,95 километра новых дорог и проездов и построить два моста.

Городской жилищный фонд должен увеличиться с нынешних 121,8 тыс. кв. метров до 835,2 тыс. В свою очередь площадь жилой застройки предполагается нарастить с 27,35 гектара до 357,58 гектара. В том числе 33 гектара отведены под 231 участок для строительства индивидуальных жилых домов.

Кроме того, составители генплана рассчитывают, что в Иннополисе к 2040 году должны функционировать шесть школ (общей сложностью на 10 099 учащихся) и шесть детских садов (в совокупности на 3942 воспитанника). Сейчас в городе работают лицей на 150 учеников, школа на 462 учеников и два детсада – в общей сложности на 350 воспитанников.