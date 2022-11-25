В Иннополисе к 2030 году освоят выпуск программных продуктов с искусственным интеллектом

В татарстанском наукограде Иннополис к 2030 году начнут выпуск программных продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на форуме Digital Innopolis Days в Татарстане.

«Мы приступили к реализации ряда стратегических инициатив в области социально-экономического развития, в которых Университет Иннополис принял непосредственное участие. И сегодня коллеги рассказали нам о своем опыте создания передовых инженерных школ. Акцент в этом проекте сделан на инструментах ускорения обработки и внедрения российского программного обеспечения с применение искусственного интеллекта, о чем вчера нам очень подробно рассказал Президент Татарстана. И к 2030 году Университет Иннополис, который сегодня представил свои итоги 10-летней деятельности, планирует запустить уникальные для мировой повестки продукты», – сказал Чернышенко.

В Иннополисе сегодня стартовал форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days, который проходит с участием заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, Президента Татарстана Рустама Минниханова, представителей федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов, экспертов. Всего в мероприятии в онлайн- и офлайн-формате примут участие около 4 тыс. человек.