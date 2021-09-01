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Ру Тат
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1 сентября 2021  16:05
Дарья Сайфиева

В Иннополисе будет построен новый жилой комплекс на 3 тыс. квартир

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В Иннополисе появится новый жилой комплекс «Ю-1» на 3 тыс. квартир, рассказал глава города Руслан Шагалеев. Строительством занимается ООО «Развитие Иннополиса».

15 июня состоялась церемония открытия нового микрорайона, в которой принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

На данный момент в Иннополисе закончились свободные жилые квартиры, поэтому приезжих сотрудников размещают в казанском жилом комплексе «Салават купере», но и его масштабы уже не позволяют вместить всех, кто принял решение переехать в Татарстан для очной работы. 

«Конечно, это является тормозом для прироста, поэтому мы заняты строительством большого жилого комплекса. Пока до того времени будем увеличивать количество квартир в „Салават купере“», — сказал Шагалеев.

Заместитель генерального директора Особой экономической зоны «Иннополис» Вадим Галеев отметил, что в данный момент до 20% сотрудников Иннополиса работают удаленно из других регионов России. При этом очередь на заселение в самый технологичный город России для работы уже составляет более 200 человек.

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