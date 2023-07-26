В Ингушетии хотят запретить жениться без справок об отсутствии ВИЧ

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов одобрил предложение ввести запрет на бракосочетания без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости. Об этом сообщает пресс-служба руководителя северокавказской республики.

«Нельзя допустить распад молодых семей на почве ссор из-за употребления наркотиков. У нас, к сожалению, участились случаи расторжения браков <…>», — констатировал Калиматов.

«Думаю, что введение запрета на заключение религиозного брака (никях) без предъявления справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости принесет пользу в этом вопросе. Ожидаем, что нашу инициативу поддержат общественность и духовенство», — подчеркнул он.

По поручению Калиматова во всех районах и городах Ингушетии Министерство по внешним связям, национальной политики, печати и информации региона организует сходы граждан для проведения разъяснительных бесед и выработки консолидированного решения по выдаче соответствующих справок и обеспечения контроля.

Первая такая встреча с участием главы Миннаца Вахи Бекова уже состоялась в Малгобекском районе. Ее участники одобрили инициативу властей, которую начнут реализовывать к сентябрю этого года — после того, как идею поддержат во всех муниципалитетах.

Еще в 2012 году тогдашний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предложил ввести обязательное обследование на ВИЧ-инфекцию мужчин и женщин, планирующих вступить в брак, сославшись на опыт соседней Чечни, где такая программа стартовала в 2011-м. Позднее, в 2015-м, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Государственной Думе распространить этот опыт на всю Россию.