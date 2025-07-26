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Общество 26 июля 2025 21:04

В Ингушетии прошла конференция по внедрению ИИ и цифровых технологий в образование

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В столице Ингушетии состоялась первая региональная конференция «Инновации не за горами», на которой обсудили перспективы использования искусственного интеллекта и цифровых решений в образовательной сфере. Площадка собрала более 250 участников из Ингушетии и других субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Как сообщил директор «Академии цифрового развития» Дмитрий Арцюх, конференция стала первым профессиональным форумом в регионе, полностью посвящённым цифровой трансформации образования и модернизации подготовки педагогических кадров в условиях стремительного технологического прогресса.

Участники уделили особое внимание развитию критического и креативного мышления, вопросам цифровой безопасности, а также поиску новых моделей взаимодействия между школами и технологическими компаниями.

В числе участников были представители школ и колледжей, вузов, EdTech-компаний, методисты и специалисты в области образования. Организатором мероприятия выступила «Академия цифрового развития» — проект группы «Сафмар», реализующий в Ингушетии инициативы в области цифрового предпринимательства, ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики.

#Образование #искусственный интеллект #цифровые технологии #ингушетия
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