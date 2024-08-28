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Происшествия 28 августа 2024 10:10

В Ингушетии предотвратили теракты в отношении полицейских и православных священников

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В Назрани и в селе Кантышево в Ингушетии сотрудники ФСБ задержали шестерых местных жителей, планировавших теракты в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов. В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

Отмечается, что в квартирах задержанных были обнаружены: самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации, электронные носители информации, содержащие наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях, инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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