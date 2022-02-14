В Нурлате начался капитальный ремонт инфекционного отделения больницы

В здании инфекционного отделения нурлатской больницы начался капитальный ремонт. Это долгожданное событие для пациентов и врачей, так как за 20 лет здесь ни разу не проводились ремонтные работы, сообщает «Нурлат-информ».

На эти цели за счет федеральной программы было выделено 30 млн рублей, 1 млн — из местного бюджета, 25 млн направила «Татнефть».

По словам директора подрядной организации Андрея Пузырева, ремонт начался 3 февраля, со следующей недели планируется произвести электромонтажные работы, а также по вентиляции, отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению.

В будущем у здания появится новый утепленный вентилируемый фасад, современные входные группы, оборудованные палаты с новыми санузлами, кабинеты с новой мебелью.

«В ходе капремонта произойдут значительные перемены», — рассказала и инженер нурлатской центральной районной больницы Мария Захарова. Она отметила, что баклаборатория будет полностью соответствовать требованиям санитарных норм, так же, как и инфекционное отделение: лабораторию перепланируют, в инфекционном отделении разместят мельцеровские боксы. Кроме того, к каждой кровати в палатах подведут кислород.

На время ремонта инфекционное отделение, из-за пандемии переоснащенное под провизорное, переехало в детское. Сейчас в нем проходят лечение 12 взрослых и семь детей.

Ремонт планируется завершить к концу августа текущего года.