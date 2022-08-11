В инфекционной больнице Челнов подготовлено 300 коек для ковид-больных

Новая волна коронавируса прогнозируется на конец августа — начало сентября, уже сейчас число обращений пациентов в приемный покой инфекционной больницы Челнов возросло вдвое. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель главврача по медчасти инфекционной больницы, главный внештатный инфекционист Управления здравоохранения Татьяна Аглямова.

«Отчасти, это связано с тем, что люди будут возвращаться из отпусков, дети пойдут в школы и детсады, контакты между людьми возрастут. Несмотря на сформированный коллективный иммунитет, он не является способным предотвратить возникновение тяжелых случаев коронавируса. Штаммы вирусов поменялись», — отметила докладчик.

Стационар инфекционной больницы города рассчитан на 300 коек. На данный момент там находятся порядка 50-60 пациентов с Covid-19. В случае увеличения объема обращений, лечебное учреждение перестроится на работу исключительно с новой коронавирусной инфекцией.

«Обращаемость в приемный покой увеличилась в два раза. Если 3-4 недели назад, в среднем приходили 60 человек в сутки, то сейчас ежедневно 120 человек. Они не все госпитализируются, но в обязательном порядке тестируются. На нас зациклены соседние города, вся Закамская зона: Нижнекамск, Заинск, Елабуга, Альметьевск», — рассказала спикер.

Татьяна Аглямова призвала горожан к вакцинации в преддверии ожидаемой волны.