В Индонезии заявили об интересе к подключению к мессенджеру MAX

Фото: © «Татар-информ»

Индонезии было бы целесообразно рассмотреть возможность подключения к мессенджеру MAX в качестве альтернативной цифровой платформы. Об этом в интервью РИА Новости заявил аналитик Центра стратегических и международных исследований страны Исриад Иман.

По мнению эксперта, появление новых площадок поможет стране преодолеть зависимость от ограниченного числа зарубежных сервисов.

«С учетом высокой зависимости Индонезии от ограниченного числа иностранных мессенджеров, прежде всего WhatsApp*, подключение к новым платформам, таким как MAX, могло бы укрепить цифровую устойчивость страны и расширить инструменты государственной и общественной коммуникации», – отметил Иман.

Аналитик пояснил, что сегодня многие государственные учреждения и региональные органы власти Индонезии используют WhatsApp* для официального взаимодействия. При этом платформа не обладает полноценными публичными каналами и механизмами централизованного распространения информации.

Исриад Иман выделил российскую разработку как эффективный вариант для создания сбалансированной технологической среды в стране.

«MAX действительно представляет интерес именно как экосистемное решение. Для Индонезии подключение к подобным платформам означало бы появление альтернативы существующей технологической зависимости и создание более сбалансированной цифровой среды», – подчеркнул эксперт.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.