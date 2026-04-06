В Индонезии произошло извержение вулкана Дуконо

На индонезийском острове Хальмахера произошло извержение вулкана Дуконо. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на данные наблюдательного поста.

Пепел поднялся на 1 тыс. м над кратером вулкана и достиг высоты примерно 2 087 м над уровнем моря.

Извержения сопровождались плотными выбросами пепла белого и серого цветов, распространяющегося в западном направлении.

Власти рекомендовали местным жителям и туристам не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 4 км, а также использовать маски для защиты дыхательных путей от попадания вулканического пепла.