В Индонезии одобрили экстренное использование вакцины «Спутник V»

В рамках ускоренной процедуры в Индонезии была одобрена и зарегистрирована российская вакцина против коронавируса «Спутник V», заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), сообщает РИА Новости.

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины „Спутник V“. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — сказано в сообщении фонда.

Отмечается, что общее население всех стран, одобривших «Спутник V» — 4 млрд человек, что составляет более 50% населения Земли.

«Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии, и включение препарата „Спутник V“ в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Данные о применении «Спутника V» в ряде стран подтверждают, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.

По количеству полученных одобрений государственными регуляторами разных стран российская вакцина от коронавируса занимает второе место в мире.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал безопасность и эффективность отечественных препаратов для вакцинации от коронавируса. В эфире прямой линии-2021 российский лидер заявил о том, что привился «Спутником V», о чем сообщал «Татар-информ».