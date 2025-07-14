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Общество 14 июля 2025 20:52

В Индии поймали огромного сома весом 25 кг

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В штате Одиша (Индия) недалеко от поселка Гантапада рыбаки поймали сома весом около 25 кг, сообщает портал Kalinga TV.

Огромную рыбу выловили на реке Дхибара, которая протекает в округе Баудх. Сом попался в сети утром.

«Из-за проливных дождей уровень воды в реке поднялся. Пока рыбаки ловили рыбу, в сеть попалась эта огромная рыба», – говорится в материале.

Отмечается, что такой улов считается большой редкостью для этих мест, поэтому посмотреть на него собралась большая толпа.

#рыба #рыбалка #индия
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