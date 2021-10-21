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Ру Тат
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21 октября 2021  10:34

В Индии от коронавируса привились 1 млрд человек

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В Индии более 1 млрд человек привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Мансуха Мандавию.

По данным на утро среды, в стране было привито более 991 млн человек. Из них более 290 млн человек прошли вакцинацию полностью, а более 701 млн человек сделали первую инъекцию. Новую статистику Минздрав Индии пока не выкладывал. 

В начале сентября о достижении данной отметки сообщили китайские власти.

#Коронавирус
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