В Индии от коронавируса привились 1 млрд человек

В Индии более 1 млрд человек привились хотя бы одним компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения страны Мансуха Мандавию.

По данным на утро среды, в стране было привито более 991 млн человек. Из них более 290 млн человек прошли вакцинацию полностью, а более 701 млн человек сделали первую инъекцию. Новую статистику Минздрав Индии пока не выкладывал.

В начале сентября о достижении данной отметки сообщили китайские власти.