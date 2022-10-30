В Индии обрушился мост через день после открытия — погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли и более 100 пропали без вести в результате обрушения подвесного моста в индийском штате Гуджарат. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Odisha TV.

Отмечается, что в течение последних двух лет сооружение на плотине Мачху в Морби было закрыты. Его открыли всего день назад – после реконструкции. Всего во время происшествия на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. В реку упали не менее 350 человек.

Оказание помощи осложняется из-за сильного течения реки и ночного времени суток. На место ЧП отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.