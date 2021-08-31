В Индии назвали вероятную причину неизвестной болезни, унесшей жизни почти 70 человек

Неизвестная болезнь, от которой в штате Уттар-Прадеш за неделю умерли 68 человек, может быть вызвана лихорадкой денге. При этом 40 умерших — это дети, рассказал заместитель главного секретаря штата по вопросам здравоохранения Амит Мохан Прасад.

Переносчиком болезни являются комары, а из-за проливных дождей регион стал идеальным местом для распространения таких инфекций.

«Причина всплеска таких случаев все еще расследуется, но симптомы — лихорадка денге. Мы уже уведомили государственные органы здравоохранения», — объяснил специалист в эфире канала Mirror Now.

По данным Минздрава, первый случай заражения был обнаружен 18 августа. С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в районе Фирозабад, где за неделю умерли 39 человек — в большинстве дети, до 6 сентября закрываются школы.