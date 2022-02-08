В инаугурации Казани как молодежной столицы ОИС может поучаствовать Сергей Лавров

В церемонии инаугурации Казани как молодежной столицы исламского мира, которая пройдет в Москве в марте, планируется участие главы МИД РФ Сергея Лаврова. Для мероприятия привезут специальный золотой ключ, который передадут представителям Татарстана. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Мы пока не может говорить официально об участии Сергея Лаврова, но ожидаем его как главного гостя на церемонии. Там будет презентация всех мероприятий, запланированных в Казани в этом году», - отметил собеседник.

Кроме того, в церемонии запланировано участие всех послов стран ОИС, представительство которых есть в России. Там передадут большой золотой ключ, который затем перевезут в Казань. Где его расположат, пока не определено. Есть несколько вариантов: либо его поместят в один из музейных комплексов, либо в Минмолодежи РТ, либо отправят в путешествие по разным городам Татарстана, добавил он.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы стран ОИС в 2022 году. В связи с этим в город приедут молодые люди из разных стран организации исламского сотрудничества.