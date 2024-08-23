В Илишевском районе Башкортостана открыли бюст и музей Роберта Миннуллина

Музей и бюст народного поэта Татарстана Роберта Миннуллина торжественно открыли в его родном селе Шамметово Илишевского района Республики Башкортостан. На мероприятие приехали видные писатели и литераторы двух республик, сообщает газета «Актаныш».

Музей заработал в стенах сельской школы, закрытой ранее из-за нехватки учеников. Для создания музея здание было отремонтировано. В нем также организовали библиотеку, в которой собраны как личные книги Роберта Миннуллина, так и книги, и картины, подаренные ему друзьями и коллегами по творческому цеху.

Глава Илишевского района Ильдар Мустафин, приветствуя участников торжественного мероприятия, отметил, что реализация этой идеи стала возможна благодаря национальному проекту «Культура». Еще при жизни Роберт Миннуллин начал ремонтные работы в двух кабинетах в школе. После того, как были созданы музей, библиотека, по инициативе главы района начался ремонт и остальной части здания.

По словам младшего брата поэта Кима Миннуллина, бюст решили установить после смерти Роберта Миннуллина. Бюст был создан при поддержке председателя Комиссии при Раисе РТ по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан. Автор скульптуры - Тимофей Тюрин, который также создал мемориальную доску, установленную на доме Роберта Миннуллина в Казани.

Министр культуры Башкортостана Амина Шафикова напомнила, что Роберт Миннуллин всегда с уважением и любовью относился к родному краю, землякам, и они отвечали ему тем же.

«Пусть этот центр служит очагом культуры, здесь никогда не стихают песни, стихи, литературные вечера», - пожелал министра.

Также воспоминаниями о личном общении с Робертом Миннуллиным поделились заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин, депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев, председатель союза писателей РТ Ркаиль Зайдулла и руководитель Союза писателей Республики Башкортостан Айгиз Бикмухаметов.

Ркаиль Зайдулла прочитал свои стихи, посвященные поэту, а Айгиз Бикмухаметов выполнил обещание, данное им Роберту Миннуллину и подарил библиотеке сборник стихов о матерях.

«Роберт абый больше всех писал о матерях. Однажды он мне сказал: “Айгиз, ты тоже пиши, а потом мне подаришь свою книгу”. При жизни ему не смог подарить, сейчас передаю библиотеке», - сказал писатель.

Вдова поэта Клара Миннуллина поблагодарила всех, кто проявил уважение к памяти и наследию мужа - односельчан, руководство района, создателей музея и бюста.

«Роберт очень любил приглашать друзей. На каждый свой юбилей собирал вместе поэтов и писателей двух республик. Торжественно отметили его 50-летний, 60-летний, 70-летний юбилеи. В этом году праздник мы отмечаем без него самого. Роберт был мостом, соединяющим две республики. Эту свою миссию он продолжает и после смерти. Спасибо всем!», - сказала Клара Миннуллина.

Народному поэту Республики Татарстан, заслуженному работнику культуры Башкортостана, журналисту, публицисту, общественному и государственному деятелю Роберту Миннуллину в этом году исполнилось бы 76 лет. Поэт скончался в 2020 году после тяжелой болезни.