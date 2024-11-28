В III Республиканском инклюзивном бале в Казани поучаствуют 220 человек

В Казанской Ратуше 30 ноября состоится III Республиканский инклюзивный бал, где соберутся 220 ребят от 12 до 35 лет с ограниченными возможностями здоровья, прошедшие обучение по адаптивным историко-бытовым танцам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе татарстанского отделения «Движения первых».

«Для детей с ограниченными возможностями здоровья очень важно принимать участие в подобных мероприятиях. В этом году 220 ребят с большим интересом прошли обучение по адаптивным историко-бытовым танцам, познакомились со светским этикетом и узнали тонкости бального дресс-кода. На выступлениях в Арске, Апастово и Лаишево участники показали своё мастерство в исполнении таких бальных танцев, как полонез, мазурка, татарский вальс и полька, романеска, танец «На крыльях ветра» и павана. В завершение мероприятий традиционно проходит выбор Короля и Королевы, к которому дети подходят со всей ответственностью и трепетом», - пояснили агентству в пресс-службе.

Бал в Казани станет заключительным по итогам целого цикла таких мероприятий в разных районах республики. Уже прошли балы в Апастово, Арске и Лаишево.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.