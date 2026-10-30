В IIHF отреагировали на решение CAS по допуску российских хоккеистов

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Сегодня CAS обязал допустить российские хоккейные сборные до участия в международных турнирах. Об этом сообщил глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев.



В Международной федерации ответили на данное сообщение:



«Международная федерация хоккея выражает разочарование решением Спортивного арбитражного суда разрешить Федерации хоккея России заявлять сборную России для участия во всех чемпионатах IIHF с немедленным вступлением этого решения в силу.

IIHF не согласна с этой частью постановления и по-прежнему считает, что принятые ею решения были необходимы для обеспечения безопасности всех участников и защиты целостности проводимых ею соревнований. IIHF уважает полномочия CAS и будет действовать в соответствии с его постановлением, однако принятое решение не снимает опасений, которые легли в основу ее оценки ситуации».

В спортивной структуре отмечают, что «данное постановление также имеет серьезные практические последствия для соревнований, подготовка к которым уже находится на продвинутой стадии»:

«Изменения в составе участников требуют масштабной координации с соответствующими национальными федерациями — членами IIHF, организационными комитетами и властями стран — хозяек соревнований. В частности, необходимо пересмотреть форматы соревнований, расписание, организацию поездок и размещения, а также меры безопасности. Принимая это решение, CAS не учел практические аспекты, реализация которых невозможна незамедлительно.

Постановление касается участия российских команд в следующих чемпионатах:

Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд — 2027; Молодежный чемпионат мира по хоккею — 2027; Чемпионат мира по хоккею среди женских команд — 2027 (ноябрь 2027 года); Чемпионат мира по хоккею среди женских команд до 18 лет — 2027; Чемпионат мира по хоккею среди мужских команд до 18 лет — 2027.

IIHF в срочном порядке оценит необходимые шаги и сроки исполнения постановления, а также связанные с этим организационные последствия. Безопасность всех участников и целостность каждого чемпионата останутся главными приоритетами в этой работе.

Дополнительная информация о порядке исполнения постановления и практических организационных мерах в отношении затронутых соревнований будет сообщена позднее», — сказано в заявлении IIHF.

Добавим, ближайший международный хоккейный турнир, где российские спортсмены могут принять участие, – молодежный чемпионат мира в Канаде. Он пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.