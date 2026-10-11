В игровом формате: на марафоне в Казани рассказали о манипуляциях террористов

Сегодня в Татарстане на «Казанском национальном полумарафоне» работала интерактивная площадка «Финишируй без потерь». О том, какую роль в профилактике терроризма играет проект, рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдус Гараев.

«В очередной раз на казанском марафоне Антитеррористическая комиссия показывает, насколько важно объединение спортивных мероприятий и профилактической работы Занятия спортом прививают людям только позитивные качества и только созидательную энергию», – отметил глава аппарата Антитеррористической комиссии.

Площадка расположилась на Кремлевской набережной, где пролегал маршрут полумарафона. Помощники руководителя аппарата АТК проводили для посетителей интерактивные задания и логические игры. Все это направлено на развитие критического мышления и цифровой грамотности.

«В игровом формате участники научатся распознавать манипуляции, отличать достоверную информацию от фейковой, анализировать подозрительные сообщения и внимательнее относиться к защите персональных данных. Все активности пройдут в формате живого общения – индивидуально, с друзьями или командой», – объяснил Ильдус Гараев.

В качестве памятных подарков участники получают стикерпаки, буклеты и листовки с полезной информацией.

Сегодня информационная среда развивается очень быстро, а вместе с ней меняются и способы воздействия на человека, отметил глава аппарата АТК. Именно поэтому важно искать современные и понятные форматы профилактической работы.

Крупные спортивные и молодежные мероприятия позволяют обратиться к широкой аудитории и разобрать вопросы безопасности в неформальном формате через интерактив, игру и живое общение.

«Радует, что каждое новое спортивное мероприятие посещает все больше и больше людей. И показатели на лицо: участие в деструктивной, особенно террористической деятельности, в Татарстане снижается. Это очень важно», – заметил Ильдус Гараев.

Площадка «Финишируй без потерь» организована аппаратом Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан в рамках реализации плана по противодействию идеологии терроризма в России на 2024-2028 годы.