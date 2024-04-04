В Играх стран БРИКС в июне задействуют 17 спортивных объектов Казани

Во время проведения Игр БРИКС в июне будут задействованы 18 спортивных объектов: 17 из них находятся в Казани и один – в Москве. Об этом сказано в материалах заседания штаба по подготовке города к событию.

В столице Татарстана будут задействованы Центральный стадион, Центр бокса и настольного тенниса, Казанская академия тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Дворец водных видов спорта, Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк им.Б.Рамеева», молодежный экстрим-парк «УРАМ», Центр гимнастики, Центр по гребным видам спорта, Комплекс пляжных видов спорта, ЛДС «Татнефть Арена», Центр волейбола, «Казань Экспо», КПБ «Буревестник», Центр бадминтона, и СК «Тулпар».

Основным местом размещения делегаций команд-участниц станет, как ожидается, деревня Универсиады.

Завершающим мероприятием, приуроченным к закрытию Игр, станет посещение 23 июня участниками и гостями соревнований народного праздника «Сабантуй».