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На главную ТИ-Спорт 12 февраля 2025 17:24

«В играх между командами топ-4 фаворитов нет». Лопатин о грядущем матче с «Зенитом»

«В играх между командами топ-4 фаворитов нет». Лопатин о грядущем матче с «Зенитом»
Фото: unics.ru

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин поделился комментариями о завтрашнем матче с «Зенитом» в рамках Единой лиги ВТБ.

Лопатин сказал, что отсутствие четырех травмированных игроков влияет на игру команды, но в составе достаточно сильных игроков для замены выбывших.

«Влияние, скорее всего, есть, однако тренер мотивирует нас, так что мы стараемся не поддаваться давлению. Перасович делает акцент на том, что у нас достаточно сильных игроков, способных компенсировать отсутствие травмированных партнеров», – сказал Лопатин.

Также Андрей подчеркнул, что в матчах между командами «большой четверки» нет фаворитов.

«В играх между командами топ-4 фаворитов нет. Все настроены на борьбу. Уверен, нас ждёт интересное противостояние», – сказал форвард.

Игрок поделился мнением о переходе в «Зенит» Алексея Шведа, указав, что время покажет, насколько он усилил петербургскую команду.

«Время покажет. У нас тоже есть игроки, способные набирать очки. Главное — финальный результат матча», –передает слова Лопатина пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч УНИКСа с «Зенитом» состоится завтра, 13 февраля в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 20:00 по мск.

#уникс #БК Зенит #единая лига втб #баскетбол #спорт
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