В Играх БРИКС в Казани примут участие 9 из 10 стран — участников объединения

В Играх БРИКС, которые пройдут в июне в Казани, примут участие почти все страны объединения, включая новых членов, — 9 из 10 государств. Об этом пишут «Известия».

«Ожидается около 5 тыс. участников из более 60 стран, в том числе 9 государств БРИКС, включая Россию», — рассказали в Минспорте РФ.

Отмечается, что приглашения направлены в адрес руководителей спортивных ведомств стран — членов БРИКС и в иностранные государства, включая страны исламского мира. На сегодня состав участников находится в стадии формирования.

Газете подтвердили свое участие Китай, ЮАР, Индия, Бразилия, Иран, Тегеран.

Игры БРИКС состоятся в столице Татарстана с 11 по 24 июня. Впервые они состоятся в открытом формате, то есть принять участие могут и другие страны. Программа включает соревнования по 30 олимпийским и неолимпийским видам спорта.