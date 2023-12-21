В Играх БРИКС будут участвовать около 3 тыс. спортсменов

Фото: © «Татар-информ»

5 тыс. человек – именно такое количество людей будут участвовать в Играх БРИКС в Казани. Как сообщает мэрия столицы РТ, из этого числа около 3 тысяч - спортсмены и 2 тысячи официальных лиц. Также на мероприятие прибудут почти 500 приглашенных гостей. Обо всем этом сказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов.

Он уточнил, что письма-приглашения на Игры уже отправили пяти странам, участвующим в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка), а также Аргентине, Египту, Эфиопии, Ирану, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

Напомним, что Игры БРИКС организуют в Казани в июне 2024 года. Участникам предстоит «биться» за победу в 27 видах спорта на 17 спортивных объектах. Среди них бадминтон, бокс, плавание, легкая атлетика, прыжки в воду, фехтование, художественная гимнастика, шахматы и многие другие виды спорта.