В ИФНС РТ рассказали, кто в республике может не платить транспортный налог
В ИФНС Татарстана напомнили, какие категории граждан освобождаются от уплаты транспортного налога, сообщают в «Челнинских известиях».
Согласно Налоговому кодексу РФ и республиканскому закону «О транспортном налоге», льготы предоставляются следующим группам: пострадавшие от радиации (в том числе из-за аварии на Чернобыльской АЭС), Герои СССР, РФ и Социалистического Труда, кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей (при наличии автомобиля мощностью до 110 л.с.), инвалиды I и II групп (при наличии автомобиля мощностью до 100 л.с.).
Льгота распространяется только на одно транспортное средство.
Кроме того, в 2024-2027 годах налог не взимается с владельцев легковых электромобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов и грузовиков, оснащенных электродвигателями.