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В ИФМК КФУ прошел квартирник с выпускниками факультета татарской филологии
К 80-летию отделения татарского языка и литературы в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ состоялась встреча с известными выпускниками. Среди них были народный артист РТ и заслуженный артист РФ Рамиль Тухватуллин, заслуженный артист РТ Шамиль Фахрутдинов, заслуженная артистка РТ Резеда Салахова и другие.
«Те, кто выбирает вуз, направление и программу обучения, всегда задумываются, правильно ли они сделали выбор? Кем они будут? Чего достигнут? Среди выпускников [отделения татарского языка и литературы] кого только нет: художники, артисты, общественные деятели, учителя. Оказывается, можно добиться всего — нет никаких границ», — отметил директор ИФМК Радиф Замалетдинов.
Среди выпускников отделения также есть генералы и полковники, добавил директор института. Один из выпускников стал руководителем Исполкома Всемирного конгресса татар — это Данис Шакиров.
На сегодняшний день отделение татарского языка и литературы называется Высшей школой национальной культуры и образования имени Г. Тукая. Здесь по-прежнему готовят людей, которые будут заниматься сохранением, развитием и продвижением татарского языка и культуры.
«Это не просто встреча, а квартирник, как нравится нашей молодежи. У нас есть продолжатели этих артистов. Работает молодежный театр „Мизгел“, которым руководит заслуженный артист РТ Илфак Хафизов. Он ведет это мероприятие вместе с актером театра „Мизгел“. Мы хотим показать преемственность. Готовит татфак артистов? Готовит! Готовит заслуженных!» — заявила организатор квартирника, доцент кафедры татарской литературы КФУ Гульфия Гайнуллина.
Звездными гостями квартирника также стали заслуженные артисты РТ Алия и Фанис Калимуллины, Дина и Рафаэль Латыповы, Айгуль и Эльмир Зигангировы, Лейсан Ветрова и директор лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров. Артисты делились воспоминаниями о татфаке, исполняли любимые песни и отвечали на вопросы зрителей.
«Все инновации начинаются в студенческой среде. И важно быть с ними (студентами — прим. Т-и) на одной волне, участвовать в их проектах и приглашать их в свои», — подчеркнул Ильяс Гафаров.
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