В IBU вставляют палки в колеса России: попадут ли наши биатлонисты на ОИ-26

Международный союз биатлонистов отклонил иск об ускоренном снятии ограничений с российских спортсменов. Несмотря на то, что по многим зимним видам спорта россиян допустили в нейтральном статусе, IBU будто намеренно тормозит процесс. Есть ли шанс у российских биатлонистов успеть отобраться на миланскую Олимпиаду – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: biathlonrus.com

IBU придется принять россиян рано или поздно

Накануне стало известно, что Международный союз биатлонистов (IBU) отклонил запрос Союза биатлонистов России (СБР) о рассмотрении иска об отстранении российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в ускоренном порядке. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь IBU Кристиан Винклер.

«Действительно, IBU не согласился на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска. Что касается молодежных соревнований, то IBU принял к сведению рекомендацию МОК и рассмотрит ее. Как ясно дал понять МОК, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации. Таким образом, на данный момент позиция IBU, за которую демократическим путем проголосовал конгресс, остается в силе», – привел слова Винклера «Матч ТВ».

В иске приняли участие восемь российских биатлонистов. Если взглянуть на эту информацию между строк, то прямым тестом это означает: IBU против участия россиян на предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии. Международная организация сохранила прежние ограничения с 2022 года, распространяющиеся на российских и белорусских спортсменов.

Возможно, это очередная и последняя жалкая попытка, пока еще сохраняющаяся в компетенции международного органа, чтобы потрепать нервы российским коллегам. Международным федерациям уже по рекомендациям МОК (кулуарно в добровольно-принудительном порядке) придется принять россиян на молодежных первенствах. Рано или поздно IBU придется сдаться и в отношении взрослых спортсменов.

В тот момент, когда многие федерации на протяжении последнего года искренне верят, что «спорт вне политики» и идут на уступки, принимая россиян с достоинством, честью и уважением, остальные упираются до последнего и всячески вставляют палки в колеса. Заявление IBU можно считать демонстративным ударом ниже пояса. Выглядит так, будто цель – попросту потянуть время, чтобы лишить россиян квалификации на Кубка мира.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

Губерниев назвал препирательства Международного союза биатлонистов свинством

Напомним, в конце лета Международный союз биатлонистов сообщил, что спортсмены в нейтральном статусе пройти отбор на ОИ-26 не смогут. После заявления Винклера за официальными комментариями обратились к главе IBU Олле Даллину, который от комментариев отказался.

«Поскольку это вопрос, который еще не решен, я не буду комментировать», – цитирует Далина Odds.ru. Да и что здесь, собственно, комментировать, объективных причин для объяснения нет.

В России первым, кто высказался в отношении данного вопроса, был главный голос биатлона известный телеведущий Дмитрий Губерниев. В свойственной ему манере он назвал препирательства IBU свинством. Без подтекста – в прямом смысле.

«Мы должны иметь в виду пространство для маневра. Если CAS примет решение в нашу пользу, а все указывает на то, что так и будет, то IBU будет вставлять нам палки в колеса. Очень интересно, как они отреагируют на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) о том, чтобы допускать молодежь. Допустим, вы с предубеждением относитесь ко взрослым, но дети‑то тут при чем? Запросы все отправлены, IBU молчит. Посмотрим, сколько будет продолжаться эта свинская политика. После того, как мы вернемся, можно будет подавать на них в суд и дальше требовать компенсации», – сказал Губерниев «Матч ТВ».

Фото: biathlonrus.com

Двукратный олимпийский чемпион Васильев: «В IBU такое количество русофобов собралось»

В зимних видах к допуску готовятся спортсмены в горных лыжах и сноуборде. Также россиянам в нейтральном статусе уже одобрили участие в скелетоне, санном спорте, бобслее, в конькобежном спорте, фигурном катании и даже лыжных гонках. На прошлой неделе наши спортсмены Савелий Коростелев и Дарья Непряева заработали квоты для участия в зимней Олимпиаде. Почему мы говорим про лыжи «даже»? Потому что IBU все-таки является смежной федерацией. И в FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда) были не против возвращения россиян. Так в чем же истинная причина такого отношения биатлонистов?

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что дело явно не в спортивном принципе, а касается националистического характера.

«Уже много раз говорил, что IBU будет последней организацией, которая вернет российских спортсменов на международную арену. Там такое количество русофобов собралось, это самая большая концентрация русофобов на планете. Детей они допустят, потому что так рекомендовал МОК. На конфронтацию с ними они не пойдут. Сейчас у них задача напоследок нагадить нам и не пустить на Олимпиаду. Со следующего года все будет восстановлено, не сомневаюсь, поэтому это их последняя возможность показать свою сущность», – приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Об этом также свидетельствуют официальные заявления самой организации. Буквально летом 2025 года пресс-служба IBU выступила с заявлением о том, что у россиян и белорусов шансы на участии в предстоящем Кубке мира минимальны.

«В нынешних условиях шансы россиян и белорусов на участие в предстоящем сезоне Кубка мира являются минимальными. Что касается Олимпиады в Милане, то по этому вопросу IBU проведет консультации с Международным олимпийским комитетом, однако мы не видим вариантов, при которых россияне и белорусы смогут заявиться на Игры-2026. Шансы на это крайне низкие», – говорилось в сообщении пресс-службы органа.

Фото: biathlonrus.com

Что на этот счет говорят сами биатлонисты?

И если власти относительно российских атлетов настроены категорично, то нельзя однозначно то же самое сказать о самих зарубежных спортсменах, многие из которых считают случившееся частью политики. Французский тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе заявил, что ничего не имеет против российских биатлонистов.

«Я не уверен в правильности исключения российских спортсменов. Может быть, им стоит приехать в Европу и увидеть, как мы воспринимаем происходящее. Мы ничего не имеем против российских спортсменов, но у нас есть кое-что против политики», – приводит слова Мазе VG.

Шведский биатлонист Себастьен Самуэльссон минувшим летом смягчил свое мнение в отношении россиян и даже заявил, что ждет соревновательного момента с ними. Ранее он неоднократно выступал против участия российских спортсменов на международных соревнованиях.

«Я с нетерпением жду возможности снова соревноваться с российскими биатлонистами, но в нынешней ситуации это немыслимо. Существует предубеждение, что я ненавижу россиян, но это не так. Я хочу соревноваться с лучшими и был бы счастлив выступать с ними», – приводит слова Самуэльссона SVT.

Скандинавец Йоханнес Бе имеет некоторое предубеждение насчет российских спортсменов и считает, что с ними стоит сохранять дистанцию.

«Думаю, нам все же следует сохранять некоторую дистанцию. Я могу понять этот вопрос с точки зрения спортсменов, но, к сожалению, для них это нечто большее», – приводит слова Бе-младшего NRK.

В связи с тем, что в IBU умышленно затягивают процесс с допуском россиян, шансы на то, что отечественные биатлонисты примут участие на Кубке мира, минимальны. В действительности Международный союз биатлонистов сможет рассмотреть иск СБР не раньше начала или середины января.

За это время перед Олимпиадой-26 пройдет четыре этапа Кубка мира: во Франции (Анси – с 18 по 21 декабря), в Германии (Оберхоф – с 8 по 11 января, Рупольдинг – с 14 по 18 января) и в Чехии (Нове-Место – с 22 по 25 января). С 8 по 21 февраля пройдут зимние Олимпийские игры – 2026.