В ИА «Татар-информ» расскажут о трендах и перспективах мировой и российской экономики

Завтра, 17 декабря, в 15.30 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная трендам и перспективам развития мировой и российской экономики.

В мероприятии примет участие начальник аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина.

На пресс-конференции расскажут о главных трендах в мировой и отечественной экономике, а также об их влиянии на банковский сектор.

Кроме того, пойдет речь и о ситуации в экономике России и регионов Приволжского федерального округа. Прозвучат прогнозы на будущий год.