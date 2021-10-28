В ИА «Татар-информ» расскажут о режиме работы предприятий Татарстана в нерабочие дни

Сегодня в 13.00 татарстанский оперштаб расскажет, как будет организована работа предприятий в нерабочие дни (с 30 октября по 7 ноября). Брифинг состоится в ИА «Татар-информ».

Участниками мероприятия станут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, представители Минздрава, Минэкономики, МВД по РТ и Минюста.

Трансляция брифинга пройдет на сайте ИА «Татар-информ» и в эфире телеканала «ТНВ».

Представители СМИ и все желающие могут присылать свои вопросы заранее на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp и на электронный адрес pr@tatar-inform.ru. Также можно задать вопрос в комментариях к онлайн-видео. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

Напомним, что для борьбы с пандемией по стране с 30 октября по указу Президента РФ Владимира Путина вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. В ряде регионов, где наблюдается сложная обстановка по коронавирусу, ограничения уже вступили в силу.