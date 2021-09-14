В ИА «Татар-информ» расскажут о порядке присуждения степени доктора исламских наук

В четверг, 16 сентября, в 12.00 в ИА «Татар-информ» состоится двуязычная пресс-конференция, посвященная принятию положения о порядке присуждения ученой степени доктора исламских наук.

В общении с журналистами примут участие ректор Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафик Мухаметшин, проректор по учебной работе Казанского исламского университета Рустам Нургалеев, проректор по учебной работе Российского исламского института Марат Гильманов, проректор по научной деятельности Болгарской исламской академии Руслан Саяхов.

Удаленно к пресс-конференции подключатся ректор Российского исламского университета Артур Сулейманов из Уфы и ректор Дагестанского исламского университета Юсуп Абдулмуслимов из Махачкалы.

Одной из целей работы Совета по исламскому образованию (СИО) России является совершенствование и развитие научной деятельности мусульманских учебных заведений. В связи с этим на заседании совета 22 декабря 2020 года прозвучало предложение создать аттестационную комиссию СИО.

На заседании Совета по исламскому образованию перед комиссией была поставлена задача разработать единый регламент работы диссертационных советов и процесса защиты докторских диссертаций в мусульманских учебных заведениях. 24 мая 2021 года ведущими исламскими высшими учебными заведениями России был принят соответствующий документ — «Положение о порядке присуждения ученой степени». Документ был согласован с членами совета и их учредителями.



На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.



Представители СМИ и все желающие могут присылать свои вопросы заранее на номер +7-927-037-91-10 в мессенджере WhatsApp и на электронный адрес pr@tatar-inform.ru. Также желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео. Просьба указывать СМИ.