Студенты Российского исламского института побывали с экскурсией в ИА «Татар-информ»

В «Татар-информе» на экскурсии побывала группа из десяти студентов Российского исламского института. С работой республиканского информационного агентства познакомились ребята, учащиеся на первом и втором курсах по специальности «журналистика».

Они осмотрели брифинг-зал, пресс-холл, главный офис и задали интересующие вопросы.

«В основном это студенты, которые, возможно, будут проходить практику в издании, потому что сегодня они были заинтригованы, заинтересованы и задавали много различных вопросов. Даже я будучи знаком с „Татмедиа“ и ИА „Татар-информ“ многое для себя открыл», — отметил преподаватель института Дидар Аразов.

Это вторая экскурсия ребят в подразделения АО «Татмедиа» в рамках цикла лекций по «Технике и технологии СМИ».

«Первая проходила в „Идел-Пресс“, все были довольны и получили массу впечатлений», — рассказал Аразов.