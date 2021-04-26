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Ру Тат
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26 апреля 2021  13:02
Марат Ишкильдин

Студенты Российского исламского института побывали с экскурсией в ИА «Татар-информ»

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В «Татар-информе» на экскурсии побывала группа из десяти студентов Российского исламского института. С работой республиканского информационного агентства познакомились ребята, учащиеся на первом и втором курсах по специальности «журналистика». 

Они осмотрели брифинг-зал, пресс-холл, главный офис и задали интересующие вопросы. 

«В основном это студенты, которые, возможно, будут проходить практику в издании, потому что сегодня они были заинтригованы, заинтересованы и задавали много различных вопросов. Даже я будучи знаком с „Татмедиа“ и ИА „Татар-информ“ многое для себя открыл», — отметил преподаватель института Дидар Аразов.

Это вторая экскурсия ребят в подразделения АО «Татмедиа» в рамках цикла лекций по «Технике и технологии СМИ». 

«Первая проходила в „Идел-Пресс“, все были довольны и получили массу впечатлений», — рассказал Аразов. 

студенты российский исламский институт
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