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Ру Тат
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Общество
3 ноября 2021  11:22

В ИА «Татар-информ» открыта вакансия выпускающего редактора

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В информационном агентстве «Татар-информ» открыта вакансия выпускающего редактора русскоязычной ленты новостей.

Среди требований, предъявляемых соискателю, — высшее образование по направлениям «журналистика», PR или «филология», грамотность, умение работать с поисковыми системами, большими объемами информации, графическими редакторами, наличие навыков работы в административной части сайта (админке), внимательность, оперативность, ответственность.

Основные обязанности: редактура новостей, написание новостей и рерайтов, выпуск новостей на ленту.

Условия работы: офис почти в центре города (Декабристов, 2, здание «Татмедиа», станция метро «Козья слобода»), сменный график работы, частичная удаленная работа, официальное трудоустройство, оплата по результатам собеседования.

Резюме можно отправить по e-mail: info@tatar-inform.ru. 

#Вакансия
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