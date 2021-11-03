В ИА «Татар-информ» открыта вакансия выпускающего редактора

В информационном агентстве «Татар-информ» открыта вакансия выпускающего редактора русскоязычной ленты новостей.

Среди требований, предъявляемых соискателю, — высшее образование по направлениям «журналистика», PR или «филология», грамотность, умение работать с поисковыми системами, большими объемами информации, графическими редакторами, наличие навыков работы в административной части сайта (админке), внимательность, оперативность, ответственность.

Основные обязанности: редактура новостей, написание новостей и рерайтов, выпуск новостей на ленту.

Условия работы: офис почти в центре города (Декабристов, 2, здание «Татмедиа», станция метро «Козья слобода»), сменный график работы, частичная удаленная работа, официальное трудоустройство, оплата по результатам собеседования.

Резюме можно отправить по e-mail: info@tatar-inform.ru.