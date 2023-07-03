В I квартале картами в Татарстане расплачивались в 22 раза чаще, чем снимали с них деньги

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В Татарстане за первый квартал 2023 года на 11% возросло количество операций с использованием банковских карт. Такие данные в сравнении с аналогичным периодом прошлого года приводит Нацбанк РТ.

Всего за январь — март текущего года было совершено 237 млн безналичных операций. Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 96% по количеству и 49% по сумме. Таким образом, в I квартале 2023 года в Татарстане картами расплачивались в 22 раза чаще, чем снимали с них деньги.

Регулятор также приводит данные по средней сумме безналичного платежа — за первый квартал она составила 758 рублей. Сумма операции по снятию наличных в среднем равнялась 17,7 тыс. рублей.

На 1 апреля 2023 года в Татарстане насчитывалось 11,5 млн платежных карт, что на четверть больше, чем годом ранее. В среднем на каждого татарстанца приходится по три карты. Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг РТ, за год выросло на 7%.