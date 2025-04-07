В I квартале 2025 года «Рувики» воспользовались 22 млн человек

За первые три месяца 2025 года в российской интернет-энциклопедии «Рувики» появилось 29 тыс. новых материалов, были внедрены технические нововведения на основе искусственного интеллекта, а посещаемость ресурса за квартал превысила 22 млн уникальных пользователей.

Число статей увеличилось на 29 429 и превысило 2,1 млн материалов. Самыми читаемыми статьями стали:

1) Россия

2) Военные действия на Украине (с 2022)

3) Гренландия.

По-прежнему читателей интересуют статьи, содержащие статистические данные, например:

1) Список миллиардеров (2024)

2) Список фильмов кинематографической вселенной Marvel

3) Список стран по численности населения.

В число самых читаемых также вошли тексты об Александре Овечкине, Кубке Первого канала по фигурному катанию и биографиях российских поэтов (А. С. Пушкина, А. А. Ахматовой и Ф. И. Тютчева).

С начала года в «Рувики» были внедрены улучшения как для читателей, так и для авторов. Обновилась главная страница – она стала удобнее, а в мобильной версии пользователи могут увидеть преамбулу статьи уже в карточке материала. Кроме того, теперь энциклопедия умеет пересказывать статьи: нейросеть готова перефразировать текст проще, короче или академичнее.

В дополнение к авторизации через VK ID добавилась авторизация через Яндекс ID. Это позволяет быстро регистрироваться на платформе. Для авторов в дополнение к призам за написанные статьи и внесенные правки были добавлены «награды» – возможность соревноваться с другими пользователями в уровне достижений в энциклопедии. Активно развивается бонусная программа «Рувики», уже более 800 авторов получили призы за свой вклад в статьи.

«Мы держим свое обещание постоянно технологически улучшать проект, делая его современным и удобным, – заявил генеральный директор интернет-энциклопедии "Рувики" Владимир Медейко. – Это не только позитивно сказывается на посещаемости "Рувики", но и влияет на привычки наших читателей. Например, если в конце прошлого года основным действием пользователей был переход на статьи, то к концу первого квартала они гораздо чаще используют интеллектуальные функции "пересказ", "уточнение поиска" и "озвучка"».

«Мы продолжаем развивать направление по сохранению культурного наследия и языкового разнообразия народов нашей страны. Все большей популярностью пользуются статьи, созданные на самых разных языках народов России. Сейчас, кроме русского, тексты размещаются на 20 языках народов РФ. За первый квартал появилось более 30 тыс. новых статей в языковых разделах», – сообщил Владимир Медейко.

Топ-5 самых посещаемых разделов «Рувики» на языках народов РФ за первые 3 месяца 2025 года:

1) Раздел на татарском языке,

2) Раздел на башкирском языке,

3) Раздел на марийском языке,

4) Раздел на якутском языке,

5) Раздел на чеченском языке,

В топ-10 также вошли разделы на алтайском, чувашским, ингушском, тувинском и бурятском языках.

Проект «Рувики» был объявлен на РИФ-2023. Площадка объединяет экспертов и обычных пользователей: любой может стать автором, но лишь профессионалы выступают гарантами верификации материалов. Главные ценности площадки, по утверждению организаторов, удобство, открытость, технологичность и достоверность информации.