В ГЖФ напомнили, кто в Татарстане может получить жилье по социальным программам

В Татарстане по подпрограмме социальной ипотеки для граждан, нуждающихся в неотложной поддержке, в 2025 году жилищные условия улучшили 29 семей. Об этом на совместном заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ и экспертного совета при комитете рассказал заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов.

По его словам, программа предусматривает распределение 10% от объема построенного жилья для граждан, нуждающихся в срочной поддержке. Первоначальный взнос для участия составляет 1 тыс. рублей. При этом решение о включении в программу принимают жилищные комиссии муниципалитетов, после чего оно утверждается президиумом ГЖФ.

В очереди на участие в программе остаются 68 семей, которых планируют обеспечить жильем в этом году.

Также в августе 2025 года в республике запустили отдельную программу обеспечения жильем участников специальной военной операции. С момента запуска на учет встали 23 семьи, из которых девять уже получили квартиры, еще 14 ожидают завершения строительства домов.

Условия программы аналогичны социальной ипотеке: ставка составляет 7%, первоначальный взнос – 10%, а рассрочка может достигать 28 лет. При этом участники СВО получают жилье быстрее – в год постановки на учет при наличии готовых квартир или после завершения строительства.

Отдельная программа действует для многодетных семей с пятью детьми и более. Им предоставляется сертификат на бесплатное жилье. В 2025 году квартиры получили 26 семей, которым передали 44 квартиры.

Кроме того, в рамках программ ГЖФ жильем обеспечивают врачей – получателей грантов Министерства здравоохранения Республики Татарстан. В 2025 году жилищные условия улучшили 68 семей медиков, еще около 180 семей ожидают завершения строительства домов.

По программе переселения из аварийного жилья в 2025 году передано 43 жилых помещения, из них 39 – в Казани. В 2026 году планируется переселить еще 170 человек.

Отдельное направление – обеспечение жильем детей-сирот. По словам Гилманова, с 2013 года ежегодно предоставляется сначала около 300 квартир, а затем объем увеличили до 600 квартир в год. В 2025 году жилье получили 450 сирот.

Также продолжается обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Всего за время действия программы квартиры получили около 6 тыс. ветеранов. В 2025 году жилье предоставили двум ветеранам, в 2026 году квартиру планируют выдать еще одному.