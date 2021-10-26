В Гвинейском заливе российские моряки спасли панамский контейнеровоз от пиратов

В Гвинейской заливе у берегов Нигерии моряки с большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», входящего в состав Северного флота России, спасли от пиратов ходящий под флагом Панамы контейнеровоз MSC Lucia. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Контейнеровоз Lucia шел под флагом Панамы из Того в Камерун. Около 13.00 25 октября он подал сигнал бедствия. «Сообщалось о попытке захвата судна неизвестными вооруженными людьми на быстроходной лодке. Экипаж <…> после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — рассказали в военном ведомстве.

После этого вертолет Ка-27ПС с морскими пехотинцами на борту вылетел с российского корабля и направился к месту происшествия. Заметив вертолет, пираты покинули контейнеровоз и на полной скорости направились к берегу на своей лодке, заметили в Минобороны.

Вертолет облетел Lucia, а с «Вице-адмирала Кулакова» на нее была высажена группа антитеррора. Она освободила экипаж и досмотрела судно.

Отряд Военно-морского флота России в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действует в Гвинейском заливе уже три недели. Он обеспечивает безопасность гражданского мореплавания и следит обстановкой на море с помощью палубной авиации.