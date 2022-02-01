В Гвинее-Бисау произошла попытка государственного переворота. Военные зашли в здание Правительства страны и приказали министрам покинуть его, передает португальское агентство Lusa со ссылкой на информированный источник.

«Около 17.20 (20.20 по Москве) военные вошли в Дворец Правительства Гвинеи-Бисау и приказали членам Правительства покинуть здание», — рассказал собеседник агентства.

В здании сейчас будто бы остались только военные, местонахождение Президента Умаро Сисоку Эмбало и Премьер-министра Нуно Набиама неизвестно. При этом радиостанция RFI со ссылкой на «надежный источник» сообщила, что руководитель страны в порядке и «чувствует себя хорошо».

Ранее стало известно, что около здание Правительства Гвинеи-Бисау во время внеочередного заседания Совета министров с участием Президента и Премьера началась стрельба.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) назвало события в Гвинее-Бисау попыткой государственного переворота и призвало военных вернуться в казармы, сообщает РИА Новости. «ЭКОВАС осуждает эту попытку госпереворота и считает военных ответственными за физическую неприкосновенность Президента Умаро Сисоко Эмбало и членов его Правительства», — подчеркивается в заявлении организации.

По информации источника агентства Lusa в местной больнице, по меньшей мере четыре человека получили ранения в результате попытки госпереворота.